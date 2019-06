Spanje onder-21 zorgt voor zelfde EK-finale als twee jaar geleden

Dat een goed begin slechts het halve werk is, bleek daarna wel. Marc Roca zorgde voor de 1-1 en Mikel Oyarzabal zorgde in de laatste seconden voor de rust nog voor de 2-1 door eveneens een (gemakkelijk gegeven) penalty te benutten.



Na rust zette Spanje door en de marge werd nog met twee goals verruimd. Dani Olmo zorgde na 47 minuten voor de 3-1 en Borja Mayoral maakte er ook nog op prachtige wijze 4-1 van na een magistrale assist van Pablo Fornals, die de bal met buitenkant voet voor het doel gaf. Daarmee is net als twee jaar geleden Duitsland - Spanje de finale van het EK onder-21. Toen was Duitsland met 1-0 te sterk. Hoe dat dit jaar zit, moet zondag blijken. Dan is de finale in Udine.