Spanje zet Noorwegen dankzij 32-jarige debutant ruim opzij, Wales in slotminuut naast Kroatië

met videoSpanje heeft in eigen huis overtuigend afgerekend met een Haaland-loos Noorwegen (3-0) in het eerste EK-kwalificatieduel. Orkun Kökçü scoorde voor Turkije, dat met 2-1 won op bezoek bij Armenië . Ik dezelfde groep had Wales weinig in te brengen had tegen Kroatië, maar in de slotminuut wist het toch nog een punt te pakken.

De nieuwe Spaanse bondscoach Luis de la Fuente mocht vooral José Luis Mato Sanmartín, kortweg Joselu, danken voor de ruime zege. De spits van Espanyol maakte op zijn 32ste zijn debuut voor Spanje en wist in zijn invalbeurt tegen Noorwegen nog twee keer te scoren ook. In de 81ste minuut kwam Joselu de binnen de lijnen en vijf minuten later had hij twee treffers gemaakt. Dani Olmo had in de 13e minuut voor de openingstreffer gezorgd.

Schotland begon de kwalificatie in dezelfde groep met een ruime overwinning op Cyprus. De formatie van bondscoach Steve Clarke, die eerder in de week zijn contract verlengde, zegevierde in het eigen Hampden Park van Glasgow met 3-0.

John McGinn opende de score al na iets meer dan 20 minuten. Daarna moesten de Schotten tot de 87e minuut wachten op meer zekerheid. Scott McTominay zorgde voor de 2-0. De middenvelder van Manchester United, die halverwege de tweede helft inviel, was in extra tijd ook goed voor nummer 3. Aanvoerder Andrew Robertson, de veel opkomende linksachter van Liverpool, nam twee assists voor zijn rekening. In de slotseconden werd Michalis Ioannou van Cyprus nog uit het veld gestuurd.

Zwitserland vernedert Belarus

Zwitserland is de kwalificatie voor het Europees kampioen van 2024 begonnen met een overtuigende zege op Belarus. Renato Steffen leidde de 5-0-overwinning in met een vroege hattrick in het Servische Novi Sad, waar de interland werd gespeeld. Steffen opende de score in de vijfde minuut en was daarna weer trefzeker in de zeventiende minuut. Met nog geen half uur op de klok voltooide hij zijn eerste hattrick voor Zwitserland, de snelste ooit voor de nationale ploeg. Na de rust scoorden Granit Xhaka en Zeki Amdouni op aangeven van Xhaka.

Volledig scherm Spelers van Zwitserland vieren een goal. © REUTERS

De UEFA overweegt nog Belarus, dat een bondgenoot is van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, uit te sluiten van deelname aan de Europese competities, waaronder de kwalificaties van het Europees kampioenschap van 2024. Tijdens de volgende bijeenkomst van de overkoepelende organisatie begin april wordt de kwestie besproken. In dezelfde groep speelde Israël gelijk tegen Kosovo. Het duel in Tel Aviv eindigde in 1-1. Na een eigen doelpunt van Eli Das maakte de Israëlische middenvelder Dor Peretz in de tweede helft gelijk.

Oefenzege Duitsland

Duitsland heeft de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het Europees kampioenschap gewonnen. De formatie van trainer Hansi Flick versloeg in eigen huis Peru, 2-0.

Niclas Füllkrug zette Duitsland al snel op voorsprong, na voorbereidend werk van Kai Havertz. De spits van Werder Bremen nam nog voor rust ook het tweede doelpunt van de Duitsers voor zijn rekening. Na rust miste Havertz een strafschop.

Als organisator van het Europees kampioenschap van 2024 hoeft Duitsland geen kwalificatiewedstrijden te spelen.

Bekijk hier de samenvatting van Schotland - Cyprus:

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

