‘Speciale clausule onthuld: Ronaldo volgend jaar uitgeleend aan Newcastle United bij behalen Champions League’

Cristiano Ronaldo is geland in Saudi-Arabië. De Portugees wordt dinsdagmiddag na een medische keuring gepresenteerd bij zijn nieuwe club Al-Nassr, waarmee hij een contract tot de zomer van 2025 is overeengekomen.

Ronaldo, vijf keer winnaar van de Gouden Bal, forceerde in november een breuk bij Manchester United. Na een bijzonder kritisch interview liet de Engelse club het contract van de grootverdiener ontbinden. De Portugees had in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer gezegd dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen weinig speeltijd van zijn nieuwe Nederlandse trainer.