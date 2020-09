‘Speciale rol voor Van de Beek bij ManUnited’

Volgens Ole Gunnar Solskjaer is Donny van de Beek vooral gecontracteerd om er voor te zorgen dat de club meer doelpunten gaat maken. ,,Daar is hij uitermate geschikt voor, door zijn manier van spelen”, aldus de Noor op de BBC-radio.

,,Achter het contracteren van elke voetballer zit een plan”, vervolgt de trainer. ,,Ze moeten een bepaalde rol gaan invullen waarvoor we nog niet iemand in huis hebben. Aanvallend voetbal past in onze clubcultuur en daarom past Donny bij ons. Hij zorgt voor diepgang, kan kansen creëren en scoren. Hij 'ziet' het spel.”

Doelpunten

Met Van de Beek wordt United beter, is de stellige overtuiging van Solskjaer. ,,Hij is een intelligente speler, hij barst van de energie en hij ontwikkelt zich voortdurend. Verder brengt hij een hoop enthousiasme met zich mee. Bovendien is Donny een middenvelder met scorend vermogen. Nu zijn we in dat opzicht nog te veel afhankelijk van onze aanvallers.”

Na een relatief goed seizoen waarin onder meer kwalificatie voor de Champions League werd afgedwongen heeft Manchester United de ambitie voor het eerst in jaren weer mee te gaan doen om de titel in de Premier League. Vooralsnog worden Liverpool, Manchester City en Chelsea door de deskundigen hoger ingeschat. Marcus Rashford trekt zich daar niks van aan. ,,We moeten nu niet naar die andere clubs kijken. Het enige dat telt is dat wij er alles aan doen en elke dag de motivatie hebben om weer een stap in de goede richting te zetten. Concentreren op wat we zelf doen, niet op wat anderen doen.”