Spectaculaire start WK voor clubs: Al Ain wint na comeback en penalty's

Team Wellington, dat voor het eerst meedoet aan het WK voor clubs, kwam binnen 44 minuten op een 0-3 voorsprong door goals van Mario Barcia, Aaron Clapham en Mario Ilich. Een minuut voor rust maakte de Japanse verdediger Tsukasa Shiotani er echter nog 1-3 van namens Al Ain, dat in het eigen Hazza bin Zayed Stadium speelde. Het bleek het startsein voor een knappe comeback, want vier minuten na rust maakte de Franse middenvelder Tongo Doumbia er ook nog 2-3 van. Daarna ging Al Ain op zoek naar de gelijkmaker, die in de 85ste uiteindelijk viel. De maker van de 3-3 was de zojuist ingevallen Marcus Berg, de Zweedse spits die in het verleden onder meer voor FC Groningen en PSV speelde. Al Ain-middenvelder Mohammed Abdulrahman kreeg in de 120ste minuut nog zijn tweede gele kaart en kon dus niet deelnemen aan de strafschoppenserie, die door Al Ain met 4-3 werd gewonnen. Bij Team Wellington faalden Angus Kilkolly en Justin Gulley vanaf elf meter. Danny Makkelie fungeerde als videoscheids (VAR) bij de openingswedstrijd.

Zaterdag de kwartfinales

Champions League-winnaar Real Madrid en het Argentijnse River Plate, dat zondagavond de Copa Libertadores won, stromen volgende week in de halve finales in. De finale is op zaterdag 22 december in Zayed Sports City Stadium in Abu Dhabi.



Het WK voor clubs werd de afgelopen elf jaar tien keer gewonnen door de winnaar van de Champions League van dat jaar. Alleen Corinthians was in 2012 met 1-0 te sterk voor Chelsea.