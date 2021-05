Speler uit Serie B voor tien duels geschorst wegens racisme

Video Woe­de-uitbar­sting Vormer in kleedkamer Club Brugge: ‘Wat zijn we fucking aan het doen?’

3 mei Ruud Vormer speelde zondag in de eerste speelronde van de Belgische play-offs met 2-2 gelijk in de topper tegen rivaal Anderlecht. De aanvoerder ging in de pauze tekeer tegen zijn medespelers na een teleurstellende eerste helft (0-0). ,,Wat zijn we fucking aan het doen man, tegen fucking Anderlecht”, schreeuwde hij door de kleedkamer.