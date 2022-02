‘Spelers Bayern München met de dood bedreigd’

Serie A Ridgeciano Haps beleeft feestelij­ke primeur: voormalig Feyenoor­der helpt Venezia aan zege

Ridgeciano Haps heeft zijn club Venezia aan een uitoverwinning op Torino geholpen in de Serie A. De oud-speler van onder meer Feyenoord en AZ maakte net voor rust de gelijkmaker in het met 2-1 gewonnen duel in Turijn.

12 februari