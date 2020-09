Spelers België voor wedstrijd van vanavond opnieuw getest op corona

Club Club-verdediger Brandon Mechele moest de selectie van België gisteren verlaten. Hij had een positieve Covid-19-test afgelegd en moet zeven dagen in quarantaine. Al zijn ploeggenoten worden vandaag nog opnieuw getest op Covid-19. De testen worden nog voor de wedstrijd afgenomen. Het is niet zeker of de resultaten al bekend zullen zijn voor de aftrap, en of het een invloed heeft op de opstelling.