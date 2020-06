Spelers Benfica gewond na aanval op spelersbus: ‘Een criminele actie’

Benfica verzuimt te profiteren van nederlaag FC Porto bij herstart Portugese competitie

0:17 Na FC Porto is ook Benfica teleurstellend begonnen aan de ontknoping van de titelstrijd in Portugal. FC Porto verloor gisteravond bij de herstart van de Portugese competitie met 2-1 van Famalicão, maar Benfica profiteerde vanavond maar nauwelijks. De thuiswedstrijd tegen nummer vijftien CD Tondela eindigde in 0-0.