Spelers Eintracht als helden onthaald in Frankfurt: ‘Jullie hebben jezelf onsterfelijk gemaakt’

samenvattingen Memphis valt gebles­seerd uit tegen Getafe, Sevilla en Real Sociedad stellen Europese tickets veilig

Getafe wist dat het zich vanavond zou veiligspelen met een gelijkspel en FC Barcelona dat het definitief tweede zou worden met een puntje, dus de remise in het Coliseum Alfonso Pérez was niet helemaal onverwacht. De 0-0 was echter wel erg slaapverwekkend.

15 mei