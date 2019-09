‘Spelers Israël in tranen na woede-uitbarsting coach Herzog’

Herzog uitte zijn woede ook door tegen bidons en een tafel te schoppen. ,,We zijn niet professioneel genoeg”, had hij kort daarvoor al zichtbaar gepikeerd voor de Israëlische tv gezegd. ,,Als ik zie hoe we die drie tegengoals krijgen, dat is horror. We praten steeds over onze droom, deelname aan het EK. Maar dan moet je het wel op het veld laten zien. En niet zulke domme fouten maken en verliezen.”