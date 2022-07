Spelers Manchester United blij met Erik ten Hag: ‘Hij brengt structuur, dat missen we al een tijdje’

Momenteel is Ten Hag met Manchester United in Thailand, waar de Engelse topclub zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. De Red Devils hebben moeizame jaren achter de rug, waardoor supporters hopen dat Ten Hag zich ontpopt tot wonderdokter. Zijn nieuwe spelers zijn in ieder geval blij met de Nederlander. ,,Het is echt een topmanager, dat is duidelijk’’, zei linksback Luke Shaw tijdens een ontmoeting met supporters.

Volledig scherm Luke Shaw in duel met Aaron Wan-Bissaka. © REUTERS De Engelsman merkt dat er deze zomer veel veranderd is bij de club waar hij al sinds 2014 speelt. ,,Hij brengt structuur, dat is iets wat we al een tijdje missen. Dat was vorig seizoen duidelijk te zien. Hij heeft een duidelijk idee over hoe hij wil spelen, dat helpt ons. We kijken heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Het gaat een beter jaar worden dan vorig seizoen.’’

Ook volgens Harry Maguire, die komend seizoen opnieuw de aanvoerdersband zal dragen, zijn veel zaken anders. ,,Hij stelt hoge eisen. We zijn bereid om het van hem aan te nemen en te leren en te verbeteren. Ik weet zeker dat hij een grote impact zal hebben bij deze club en we kijken er allemaal naar uit om onder hem te werken’’, zegt hij op de clubwebsite. ,,We zijn benieuwd naar wat de toekomst ons brengt.’’

De Engelsman was ook positief over Tyrell Malacia, die voor vijftien miljoen euro is overgenomen van Feyenoord. ,,Hij past heel goed bij ons. Hij kwam binnen met een grote glimlach op zijn gezicht en hij is echt een fitte jongen. Hij heeft maar een paar keer getraind, maar ik weet zeker dat hij zal wennen aan het spelen onder de nieuwe manager, zoals wij allemaal. Hij wordt een geweldige aanwinst voor ons.’’

Ronaldo

Erik ten Hag is met een selectie van 31 spelers afgereisd naar Thailand. Cristiano Ronaldo zit nog niet bij de groep. De Portugees slaat de trip over vanwege familie-omstandigheden, maar mag van zijn coach Ten Hag niet vertrekken.

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: