Spelers Valencia na ontslag Marcelino: ‘Je laat ook de fans vallen’

Het vertrek van Marcelino houdt de gemoederen bezig. De spelersgroep en de hoofdtrainer konden heel goed met elkaar door een deur. Maar de 54-jarige oefenmeester leefde in onmin met eigenaar Lim. Dit kostte hem zijn baan. Sommige spelers hoorden woensdag via de pers dat hun trainer was ontslagen, een select groepje kreeg het nieuws via assistent-trainer Ruben Uria te horen.



Verdediger Ezequiel Garay schrijft op zijn Instagram: ‘Wie dit besluit ook heeft genomen, heeft niet alleen jou (Marcelino), maar ook de spelers en fans laten vallen.’ Ook aanvoerder Dani Parejo laat van zich horen. ‘Baas, ik wens je het allerbeste. Ik weet dat je het goed zult doen in de toekomst. Bedankt, dat je de club groter hebt gemaakt en mij een betere speler.’