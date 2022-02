Spelers van Senegal als helden onthaald in Dakar na Afrika Cup-winst

Senegal stond in februari 2002 en februari 2019 al in de finale van de Afrika Cup, maar verloor toen van Kameroen (na strafschoppen) en Algerije (na winnende goal in tweede minuut). Bij de eerste finale die verloren ging was Aliou Cissé een van de spelers die niet scoorden vanaf elf meter. Vier maanden later bereikte Cissé met Senegal wel de kwartfinales van de Afrika Cup.



De voormalig middenvelder werd in 2015 bondscoach van Senegal, dat gisteravond eindelijk de eerste prijs in de historie won. De excentrieke coach stond bij de rit door Dakar bovenop de bus met de beker in zijn handen, vol trots zwaaiend naar de duizenden uitzinnige fans.