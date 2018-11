Spelersbus Boca aangevallen met stenen, finale nog verder uitgesteld

Op beelden is te zien hoe ramen van de spelersbus sneuvelen door de stenen. In een poging de acties van de River Plate-aanhang de kop in te drukken, besloot de politie om pepperspray in te zetten. Een gedeelte hiervan kwam echter in de bus, waardoor het ook de spelers bereikte. Beelden van in het stadion tonen hoe verschillende spelers hoestend en wrijvend in hun ogen binnenkomen en in de kleedkamer zitten. Drie voetballers zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht voor behandeling. Van middenvelder Pablo Pérez is dit inmiddels bevestigd en ook wordt gezegd dat de buschauffeur gewond is.



Officials van Boca Juniors zeiden dat er niet gevoetbald kan worden. ,,Bijna alle spelers zijn het slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat kunnen de meeste van hen niet in actie komen.’’ Marcelo Gallardo, de trainer van River Plate, sloot zich hierbij aan. Hij zei ook dat er wat hem betreft niet afgetrapt gaat worden. Het verhaal gaat ook dat de wedstrijd mogelijk woensdag wordt afgewerkt achter gesloten deuren, maar daar zouden de zenders met de uitzendrechten en een gedeelte van de organisatie het niet mee eens zijn.



Boca Juniors en River Plate nemen al vijf jaar geen fans mee naar elkaars uitwedstrijden. Die maatregel werd genomen na eerdere zware ongeregeldheden tussen beide rivaliserende supporterskernen. De politie heeft 2100 agenten ingezet rond het duel, dat de tweede wedstrijd is in de eindstrijd van het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap. De eerste eindigde in 2-2.