Spelersbus Rode Ster vat vlam tijdens kampioensfeest

Rode Ster Belgrado, waar de Nederlander Mitchell Donald aanvoerder is, won gisteren met 5-1 van Vozdovac. De overwinning betekende het kampioenschap, dat werd gevierd met de supporters in de Servische stad Belgrado. De bus die zich een weg baande door de duizenden supporters van de club werd begeleid door met fakkels, vlaggen en rookpluimen.



Op de beelden is te zien dat er een fakkel heel dicht bij de bus wordt aangestoken. Even later vat de bus vlam terwijl de spelers boven de bus het feest voorzetten. Even later is de bus ontruimd en worden de vieringen gestaakt. Wat een groot kampioensfeest moest zijn, eindigde zo met een uitgebrande bus.