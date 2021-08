Spierblessure houdt Frenkie de Jong bij Barça aan de kant

Video Van der Water steelt de show in MLS met doelpunt en assist op Nani

31 juli Silvester van der Water was in de nacht van vrijdag op zaterdag de grote man aan de kant van Orlando City FC. De Nederlandse aanvaller had met een doelpunt en een assist een enorm aandeel in de 3-2 overwinning van zijn ploeg op Atlanta United, de oude club van Frank de Boer.