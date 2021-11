Sporting met poulewinnaar Ajax mee naar achtste finales

Ajax, dat eerder op de dag Besiktas versloeg (1-2), is al zeker van de eerste plaats in de groep. Dortmund mag na de winterstop internationaal verder in de Europa League.



Na een half uur zette Pedro Gonçalves bij een snelle uitval Sporting op 1-0. Het was eigenlijk de eerste kans voor de Portugezen, die tot dan Dortmund het spel hadden zien maken. Verrassend genoeg was het enkele minuten later al 2-0. Deze keer rondde Gonçalves beheerst af na een goed uitgespeelde aanval.