Sporting Portugal zet Castaignos op straat

Sarri maakt zich zorgen over resultaten, niet over de fans

8:47 Coach Maurizio Sarri maakt zich geen zorgen over zijn positie bij Chelsea na de nederlaag tegen Manchester United voor eigen publiek in de vijfde ronde van de FA Cup (0-2). De fans van de bekerhouder lieten tijdens het duel duidelijk hun onvrede blijken over de tegenvallende resultaten van het team onder zijn leiding en riepen om zijn ontslag.