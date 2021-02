Spurs dankzij uitblinker Bale veel te sterk voor Burnley

Tottenham Hotspur herstelde zich van nederlagen tegen West Ham United (2-1) en Manchester City (3-0). Het elftal van trainer José Mourinho staat voorlopig achtste in de Premier League.



Bale heeft nu 45 keer voor de Spurs gescoord in twee perioden. De aanvaller speelde van 2013 tot medio 2020 voor Real Madrid. Burnley blijft de nummer vijftien in Engeland. Steven Bergwijn zat voor de tweede week op rij niet bij de wedstrijdselectie van Spurs. In 27 wedstrijden in alle competities scoorde de 23-jarige aanvaller uit Amsterdam nog niet in dit seizoen.