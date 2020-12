Spurs geeft zege nog uit handen bij Wolves

Tanguy Ndombele schoot Spurs na exact een minuut spelen al op voorsprong op Molineux. Het team van Mourinho stond daarna 85 minuten voor, maar creëerde eigenlijk geen enkele kans meer. Wolverhampton Wanderers bleef daardoor in de wedstrijd en in de 86ste minuut kopte de Marokkaanse verdediger Romain Saïss de gelijkmaker binnen uit een hoekschop van Pedro Neto. Steven Bergwijn viel in de 63ste minuut in voor de Sergio Reguilón op de linkerflank, maar de Amsterdammer kon het verschil ook niet meer maken voor Spurs.



Tottenham Hotspur liet de afgelopen weken al punten liggen tegen Crystal Palace (1-1), Liverpool (2-1 door goal Roberto Firmino in blessuretijd) en Leicester City (0-2). Spurs staat nu vijfde in de Premier League met 26 punten na vijftien wedstrijden. Dat zijn zes punten minder dan koploper Liverpool, dat eerder op de zondagavond met 1-1 gelijkspeelde tegen nummer negentien West Bromwich Albion. Everton (29 punten), Leicester City (28 punten) en Manchester United (27 punten) staan ook nog boven Tottenham Hotspur.



Voor de ploeg van Mourinho wachten komende week twee thuiswedstrijden: woensdag tegen nummer achttien Fulham en zaterdag tegen nummer twaalf Leeds United.