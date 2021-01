Spurs kan eind april na 13 jaar weer een prijs pakken

De laatste prijs die Tottenham Hotspur won was ook de League Cup. Op 24 februari 2008 werd op Wembley met 2-1 gewonnen van Chelsea door goals van Dimitar Berbatov en John Woodgate. Sindsdien groeide Spurs uit van middenmoter naar subtopper naar topploeg, zelfs resulterend in de Champions League-finale in 2019. Daarin was Liverpool echter te sterk. Spurs stond in 2009 en 2015 ook nog in de finale van de League Cup, maar verloor daarin van Manchester United en Chelsea. Mourinho won de League Cup al vier keer: in 2005, 2007 en 2015 met Chelsea en in 2017 met United.



Over drieënhalve maand mag Spurs gaan proberen voor het eerst in ruim dertien jaar weer een prijs te pakken. De andere halve finale gaat woensdagavond op Old Trafford tussen Manchester United en Manchester City, dat de prijs in vijf van de laatste zeven seizoenen won. De finale van de League Cup op Wembley wordt meestal eind februari al gespeeld, maar is nu twee maanden uitgesteld in de hoop dat er dan weer fans aanwezig kunnen zijn.



Moussa Sissoko en Heung-Min Son maakten de goals voor Spurs, dat vierde staat in de Premier League. Sissoko kopte in de twaalfde minuut geheel vrijstaand een voorzet van de Spaanse linksback Sergio Reguilón binnen. In de 63ste minuut dacht Brentford op gelijke hoogte te komen, maar de goal van Ivan Toney werd op aanreden van de VAR afgekeurd wegens nipt buitenspel. Na voorbereidend werk van Harry Kane en Tanguy Ndombele gooide Son de wedstrijd in de 70ste minuut in het slot. Son, die afgelopen weekend zijn honderdste goal voor Spurs maakte, scoorde nu 16 keer in 25 duels dit seizoen.