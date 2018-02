Spurs mag hardop dromen van laatste acht na knappe comeback in Turijn

Het zag er na tien minuten niet naar uit dat Spurs na vanavond nog hardop mag dromen van een plek in de kwartfinales van de Champions League. Gonzalo Higuaín sloeg - weliswaar vanuit buitenspelpositie - al na twee minuten toe met een knappe volley uit de draai. Zeven minuten later mocht de Argentijn, die het zonder zijn geblesseerde maatje Paulo Dybala moest doen, opnieuw aanleggen. De bal ging op de stip na een domme overtreding van Davies op Bernardeschi. Lloris zat in de goede hoek, maar de strafschop van Higuaín was te hard en zuiver.



Na de valse start kwamen de bezoekers steeds beter in de wedstrijd. Nadat hij eerder al een dot van een kans had gemist, omspeelde Harry Kane op aangeven van Dele Alli 'Gigi' Buffon om de bal in het lege doel te schuiven. Dat doelpunt werd vlak voor rust bijna teniet gedaan door ploeggenoot Serge Aurier, die met een wilde tackle Douglas Costa torpedeerde binnen de zestien. Dit keer ramde Higuaín de bal van elf meter echter op de lat.



Na rust slaagden de ploegen er niet in het hoge niveau van voor rust vast te houden. Tottenham was de betere ploeg en werd een kwartier voor het einde beloond voor het getoonde lef. Oud-Ajacied Christian Eriksen schoot een vrije trap onder de muur door langs Buffon. Daardoor heeft Spurs de beste papieren voor een plek bij de laatste acht.