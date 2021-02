Spurs overtuigend door in Europa League na prachtige omhaal en assists Alli

Dele Alli was de grote man van de avond in het Tottenham Hotspur Stadium in het noordoosten van Londen. De 24-jarige aanvallende middenvelder uit Milton Keynes was dit seizoen pas goed voor twee goals en twee assists in 16 wedstrijden, maar liet vanavond weer eens zijn klasse zien. Alli scoorde na tien minuten spelen al met een prachtige omhaal. In de tweede helft gaf hij ook nog eens twee assists. Vijf minuten na rust bediende hij de Braziliaanse spits Carlos Vinícius en in de 70ste minuut gaf hij ook de pass bij de 3-0 van Gareth Bale. De linkspoot uit Wales was een minuut eerder pas ingevallen voor Erik Lamela. In de 69ste minuut moest Steven Bergwijn ook plaatsmaken voor Lucas Moura. Carlos Vinícius maakte er in de 83ste minuut ook nog 4-0 van op aangeven van Dane Scarlett, die twee minuten daarvoor was ingevallen voor uitblinker Alli. De 24-jarige Alli staat al op 239 wedstrijden voor Spurs, maar is de laatste seizoenen niet meer zo belangrijk en effectief als in zijn eerste jaren.