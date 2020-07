Spurs van CL-finale naar lachertje? ‘Geen Europees voetbal is niet het einde van de wereld’

,,Als we niet in de top 6 eindigen, zou dat niet het einde van de wereld betekenen", zei de Portugese trainer. ,,Het is waarschijnlijk zelfs het begin van een nieuwe wereld.”

De Spurs worstelen zich door dit seizoen heen. Ook Mourinho heeft de Londense ploeg na het ontslag van manager Mauricio Pochettino niet echt aan de praat kunnen krijgen. Tottenham Hotspur staat in de Premier League op de negende plaats. Een ticket voor de Champions League is al vrijwel buiten bereik en ook kwalificatie voor de Europa League wordt een lastige opgave voor de ploeg van aanvaller Steven Bergwijn, die in de winter overkwam van PSV.



,,Natuurlijk kunnen we niet blij zijn als we het niet halen. Maar we moeten dan wel met een optimistische blik naar volgend seizoen kijken. Ik geloof in de ontwikkeling van dit team", zegt Mourinho. ,,De selectie verandert en daarmee ook de groepsdynamiek en de motivatie.”