St. Juste wacht schouderoperatie: ‘Zijn afwezigheid zal zeker gevoeld worden’

Ontsnap­pings­clau­su­le voor Pedri 1.000.000.000 euro: ‘Het plafond is nog lang niet bereikt’

15:56 Met de afkoopsom van één miljard euro in het nieuwe contract van Pedri is de grens in de voetballerij opnieuw opgerekt. Sportmarketeer Frank van den Wall Bake weet het zeker: het plafond is nog lang niet bereikt.