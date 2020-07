Stam en De Boer: van duo in Oranje tot tegenstanders in Disney World

FotoserieJaap Stam (47) en Frank de Boer (50) staan vandaag voor het eerst tegenover elkaar als trainers. Om 15.00 uur speelt FC Cincinnati tegen Atlanta United in het ‘MLS is Back Tournament’ in het Walt Disney World Resort in Florida. Hoe goed kennen Stam en De Boer elkaar?

56 keer samen in Oranje

Stam en De Boer speelden 56 keer samen, alle keren in Oranje. De eerste keer was op 24 april 1996, toen Oranje in De Kuip met 0-1 verloor van Duitsland in een oefeninterland in aanloop naar het EK in Engeland. De Boer en invaller Stam mochten het in het laatste kwartier nog opnemen tegen Jürgen Klinsmann en Oliver Bierhoff, die het EK die zomer zouden winnen. Stam werd in eerste instantie niet geselecteerd voor het EK 1996, maar omdat Frank de Boer op het laatste moment geblesseerd afhaakte, mocht hij toch mee.

Tot speelminuten kwam Stam niet op het EK, maar op 31 augustus 1996 stonden hij en De Boer wel voor het eerst samen in de basis bij Oranje. De oefeninterland tegen Brazilië (met Ronaldo in de spits) in de Amsterdam Arena eindigde in 2-2. Een nieuw centraal duo was daarmee geboren voor bondscoach Guus Hiddink. Twee jaar later stonden De Boer en Stam opnieuw tegenover Ronaldo, nu in de halve finale van het WK 1998 in Frankrijk.

Stam en De Boer vormden uiteindelijk acht jaar lang het centrale duo van Oranje. Na het EK 2004 stopten ze als internationals. De laatste keer dat ze samen speelden was in de kwartfinale tegen Zweden. De Boer moest de halve finale tegen Portugal laten schieten vanwege een enkelblessure. Met Wilfred Bouma naast Stam verloor Oranje in de halve finale met 2-1 van het gastland.

Volledig scherm Jaap Stam en Frank de Boer als coaches. © ANP Volledig scherm Frank de Boer en Jaap Stam in 1996. © ANP

Tien keer tegenover elkaar als spelers

Als spelers stonden De Boer en Stam ook tien keer tegenover elkaar. Dat was in de jaren ‘90 toen De Boer voor Ajax speelde en Stam nog in Nederland speelde: twee keer met Cambuur (twee nederlagen), één keer met Willem II (1-0 winst op 14 januari 1996) en zeven keer met PSV (vier zeges, twee gelijke spelen en één nederlaag).

Als coaches staan De Boer en Stam vandaag dus voor het eerst tegenover elkaar. Wel was Stam assistent van De Boer bij Ajax in 2013/2014 (vierde titel op rij) en was hij daarna nog twee jaar coach van Jong Ajax, terwijl De Boer zonder Stam als assistent nog twee keer tweede werd achter PSV. Daarna werkte De Boer bij Internazionale (14 duels), Crystal Palace (5 duels) en sinds december 2018 bij Atlanta United. Stam was sindsdien coach van Reading (98 duels), PEC Zwolle (17 duels), Feyenoord (18 duels) en sinds kort van FC Cincinnati.

1997: samen in Oranje

Volledig scherm Boven: Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Jordi Cruijff, Jaap Stam, Frank de Boer en Dennis Bergkamp Onder: Michael Reiziger, Arthur Numan, Ronald de Boer en Phillip Cocu © Hollandse Hoogte / Soenar Chamid sportfotografie

WK 1998: halve finale tegen Brazilië

Volledig scherm Frank de Boer in duel met Ronaldo tijdens de halve finale van het WK 1998 in Frankrijk.

EK 2000: gemiste strafschoppen tegen Italië

Volledig scherm Volledig scherm Frank de Boer (gekeerd door Francesco Toldo) en Jaap Stam (lat en over) scoorden allebei niet in de strafschoppenserie tegen Italië. © Hollandse Hoogte / ANP

2002: domper in Dublin en niet naar het WK

Volledig scherm Jaap Stam en Frank de Boer in 2001. Oranje zou zich niet plaatsen voor het WK 2002, nadat Ierland in de play-offs te sterk bleek. © ANP

EK 2004: voor de laatste keer samen in Oranje

Volledig scherm Op 8 september 2004 wint Oranje in een WK-kwalificatieduel met 2-0 van Tsjechië door twee goals van Pierre van Hooijdonk. In de rust neemt het publiek afscheid van Frank de Boer, Marc Overmars, Jaap Stam en Ronald de Boer. Volledig scherm Jaap Stam en De Boer speelden 26 juni 2004 voor het laatst samen in Oranje. De Boer was te geblesseerd om nog mee te doen in de halve finale tegen Portugal, die met 2-1 verloren ging. De Boer kwam tot 112 interlands, Stam tot 67. © ANP

2014: kampioen met Ajax

Volledig scherm Op 27 april 2014 werd Ajax voor de vierde keer op rij kampioen onder hoofdtrainer Frank de Boer. Zijn oud-teamgenoten Jaap Stam en Dennis Bergkamp waren dat jaar zijn assistenten. © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Volledig scherm Samen op het trainingsveld bij Ajax in de zomer van 2013. © ANP