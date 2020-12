Standard Luik ontslaat trainer Montanier na vierde nederlaag op rij

Montanier volgde in juni Michel Preud’homme op bij Standard. Eerder was de 56-jarige Montanier trainer bij Valenciennes (2009-2011), Real Sociedad (2011-2013), Rennes (2013-2016), Nottingham Forest (2016-2017) en Lens (2018-2020).



Standard was door de vierde achtereenvolgende nederlaag naar de elfde plaats op de ranglijst gezakt.