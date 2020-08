Standard Luik ook langs Waasland-Beveren

Vanavond tegen Sjachtar De Vrij jaagt met Inter op eerste prijs sinds 2011: ‘Ik ben tevreden, maar het kan nog veel mooier’

15:42 Internazionale won in 2010 met José Mourinho en Wesley Sneijder de Serie A, Coppa Italia en Champions League, maar de afgelopen negen jaar bleef de prijzenkast van de Nerazzurri dicht. Daar wil Stefan de Vrij met zijn teamgenoten verandering in brengen door de Europa League deze week te winnen. Vanavond (21.00 uur) wacht Sjachtar Donetsk in de halve finale in Düsseldorf.