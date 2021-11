Steenrijk Newcastle United steeds verder in de problemen na gelijkspel tegen Norwich van Krul

BMW komt volgend jaar met krachtig­ste M-model ooit: dit is de XM met 750 pk

BMW neemt eind volgend jaar zijn krachtigste M-model uit de geschiedenis in serieproductie. Het zojuist onthulde conceptmodel BMW Concept XM laat in grote lijnen al zien wat we kunnen verwachten. Sterker nog, het vooraanzicht hint alvast naar de nieuwe designrichting voor àlle toekomstige BMW-modellen in het luxesegment.

