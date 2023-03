Stefan de Vrij en Inter op hoofdlijnen akkoord over nieuw meerjarig contract

De afgelopen maanden werd er vaak gesproken tussen het kamp van De Vrij en Inter. Soepel liepen de onderhandelingen niet, maar een verlenging is nu dan toch aanstaande. De verwachting is dat De Vrij over niet al te lange tijd zijn handtekening zet onder een nieuw tweejarig contract.

Voor Inter is de contractverlenging van de Nederlandse international, die in Italië dit jaar geen vaste basisspeler is, een opsteker. Sterkhouder Milan Skriniar maakt over een aantal maanden transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain en de club zag liever niet beide ervaren krachten vertrekken.