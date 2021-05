Stefan de Vrij pakt met Inter titel in Serie A na misstap Atalanta

Samenvatting City en Aké kunnen champagne koud zetten, Veltman doet goede zaken met Brighton

1 mei Manchester City is opnieuw een stapje dichterbij de Engelse landstitel gekomen. De koploper was op bezoek bij Crystal Palace met 0-2 te sterk, waardoor het kampioenschap dit weekend nog een feit kan zijn. Daarvoor is de ploeg van basisklant Nathan Aké afhankelijk van het resultaat van concurrent Manchester United.