Stefan de Vrij twee seizoenen langer bij Champions League-finalist Inter

PS­G-trai­ner Christophe Galtier gearres­teerd voor racisti­sche opmerkin­gen

Christophe Galtier, trainer van Paris Saint-Germain, is in Frankrijk gearresteerd. De arrestatie volgt op een in april gestart onderzoek naar de coach en zijn zoon naar vermeende discriminatie, vertelde de aanklager van Nice tegen het Franse persbureau AFP.