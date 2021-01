Stevens: ‘Standbeeld voor Huntelaar als Schalke erin blijft’

rentreeKlaas-Jan Huntelaar kan zich in Gelsenkirchen onsterfelijk maken als hij Schalke 04 in de Bundesliga houdt. ,,Als hij het redt, wordt er misschien wel een standbeeld voor hem onthuld’’, zei Huub Stevens vandaag in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Stevens, trainer van de eeuw van Schalke, weet dat Huntelaar en co een loodzware opgave wacht. Schalke is hekkensluiter met slechts zeven punten uit zeventien wedstrijden. ,,Als er niets gebeurt, wordt het heel moeilijk’’, weet de 67-jarige Limburger. ,,Maar ik ga ervan uit dat er deze transferperiode nog wel wat gebeurt. Niet veel, want geld is er niet. Corona heeft ook Schalke geen goed gedaan.’’

Volledig scherm Huub Stevens. © BSR Agency De van Ajax overgekomen Huntelaar bleef afgelopen week tegen FC Köln (1-2) nog aan de kant, maar kan vanmiddag in de thuiswedstrijd tegen Bayern München (14.30 uur) zijn rentree maken voor Schalke. Op papier een kansloze missie, al ziet Stevens er niet zo tegenop. ,,Het is eigenlijk de makkelijkste wedstrijd,’’ zegt hij. ,,Want je hebt niets te verliezen.’’

Na Sead Kolasinac is Huntelaar de tweede ex-speler van Schalke die de club wil helpen in de strijd tegen degradatie. De spits is met open armen ontvangen. ,,In Duitsland word je op een voetstuk gezet en dan kom je daar niet meer vanaf’’, aldus Stevens. ,,Hij heeft in het verleden ontzettend veel doelpunten gemaakt. Behalve dat hij op het veld van waarde kan zijn, kan hij ook in de kleedkamer van waarde zijn. Dat is misschien nog wel belangrijker.’’

Na het ontslag van trainer Manuel Baum nam Stevens zelf het roer tijdelijk weer even over als interim-trainer. Het lid van de raad van toezicht van Schalke heeft inmiddels plaats gemaakt voor de ervaren Zwitser Christian Gross. ,,Gross is een persoonlijkheid, een man met uitstraling’’, aldus Stevens. ,,,Hij kan dominant over de groep zijn en dat heeft deze groep nodig. Dat geldt ook voor spelers die kunnen corrigeren. Daarom zijn Kolasinac en Huntelaar teruggehaald.’’

Volledig scherm Huntelaar tijdens de training. © BSR Agency

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar bleef tegen FC Köln op de bank. © EPA