Stevens woest op alles en iedereen na nederlaag in extremis

,,Geweldig om die vraag te stellen. Stop ermee en ga weg. Ik beantwoord je niet meer. Je hangt hier de grote jongen uit, maar je bent belachelijk. Heb je er geen gevoel voor?", foeterde Stevens. ,,Schrijf morgen wat je wilt, dat maakt mij niet uit. Ik ben over twee maanden weg. Maar kom niet meer voor een interview. Dat is voorbij."



Scheidsrechter Sascha Stegemann kende diep in blessuretijd nog een penalty toe aan Eintracht Frankfurt na een handsbal van Suat Serdar. Na het laatste fluitsignaal ging Stevens al woedend verhaal halen bij de leiding.