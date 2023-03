Steward wordt vol onderuit gegleden bij Chelsea - Leeds

Interview Matthijs de Ligt heeft in München nu rust gevonden: ‘Het is onderweg wel een rollercoas­ter geweest’

Sinds zijn debuut als 17-jarige bij Ajax maakte hij al meer mee dan de meeste spelers in een hele loopbaan. Maar nu voelt Matthijs de Ligt (23) een prettige balans en grip. De verdediger van Bayern München is dit seizoen een van de best presterende Oranje-internationals. ,,Het lukt om niet áltijd meer met voetbal bezig te zijn.’’