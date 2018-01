Stoke City-trainer Hughes ontslagen na blamage in beker

De 54-jarige manager uit Wales verloor zes van de laatste acht wedstrijden met Stoke, dat in de Premier League is afgezakt naar de achttiende plek en daarmee in de degradatiezone staat. De clubleiding besloot in te grijpen na de uitschakeling in het belangrijkste Engelse bekertoernooi door de nummer drie van League Two, het vierde niveau.



Hughes was sinds de zomer van 2013 hoofdtrainer van de 'Potters'. Onder leiding van de oud-speler van onder meer Manchester United, FC Barcelona en Chelsea eindigde Stoke City drie jaar op rij op de negende plek in de Premier League. Afgelopen seizoen moest de ploeg van Pieters, Martins Indi en Afellay genoegen nemen met de dertiende plaats.