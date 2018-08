Straatvechter Moniz komt altijd bovendrijven

Ricardo Moniz (54) heeft zich bij AS Trencín gerevancheerd voor zijn mislukte avontuur bij FC Eindhoven. Daar leverde hij in 2017 nog gedesillusioneerd zijn contract in, vanwege een 'verschil in inzicht'.

Gisteravond schakelde de in Woensel opgegroeide trainer Feyenoord uit in de voorronden van de Europa League. ,,Dit is een historische overwinning voor Trencín. Zo'n grote club hebben we nog nooit verslagen."

Moniz trok de vergelijking met Red Bull Salzburg, waar hij in 2012 de achtste finales van de Europa League haalde en de dubbel pakte. ,,Dat gaf een enorme boost aan Red Bull", herinnert de coach. Zijn geheim? Altijd en overal de aanval zoeken én vooral ook hard trainen. ,,Als wij niet zo hard hadden getraind, hadden we nooit van Feyenoord gewonnen. In de voorbereiding trainden we soms wel drie keer per dag. Het verschil in fitheid zag je vooral in de heenwedstrijd."

Helmonder Joey Sleegers, tegen Feyenoord opnieuw basisspeler, zei het ook al: de trainingen bij AS Trencín zijn niet te vergelijken met die in Nederland. Moniz weet ook dat zijn Spartaanse trainingsregime niet overal wordt gewaardeerd. ,,Bij FC Eindhoven moest ik verantwoording afleggen voor mijn ambitie. Als ik drie keer per dag wilde trainen, moest ik dat uitleggen. Waarom zou dat moeten? Rinus Michels trainde bij Ajax vijf keer per dag. Ze wonnen niet voor niets zoveel."