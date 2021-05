Streep door EK voor Spaans talent Ansu Fati

Kan Luuk de Jong met Sevilla tegen Athletic druk op Top 3 houden?

3 mei Na de zeges van Atlético, Real en Barça kan Sevilla vanavond niet achterblijven. De ploeg van Luuk de Jong moet winnen van Athletic Club om in de race te blijven voor de Spaanse titel. Bij een zege voor Rojiblancos vindt dan komend weekeinde een eerste schifting plaats in de strijd om La Liga als Barcelona koploper Atlético ontvangt (zaterdag, 16.15 uur) en Real gastheer is van Sevilla (zondag, 21.00 uur). Dit is het restant-programma!