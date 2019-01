Strootman blameert zich met Marseille tegen vierdeklasser

Strootman kwam pas na rust in het veld in het stadion van Saint-Étienne. Olympique Marseille keek toen al tegen een achterstand van 1-0 aan, door een doelpunt van Bryan Ngwabije. Florian Milla hielp Andrézieux-Bouthéon in de slotfase naar de laatste 32 van het Franse bekertoernooi.



Het gaat sowieso niet vloeiend bij de ploeg van Rudi Garcia. De ploeg staat nog altijd zesde in de Ligue 1, maar heeft in alle competities al sinds eind november niet meer gewonnen. Het is ook al uitgeschakeld in het andere Franse bekertoernooi en de Europa League.