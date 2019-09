Strootman: Ik zit weer goed op mijn plek bij Marseille

Door Maarten Wijffels



Ja, knikt Kevin Strootman langs de rand van het trainingsveld in Zeist. Drie maanden geleden stond hij ook in trainingsoutfit van Oranje te vertellen over zijn status bij zijn club Olympique Marseille. Toen was het een somber verhaal met als strekking: Marseille wil als dure kracht na één seizoen alweer van me af. ,,Maar het blijkt maar weer dat in het voetbal dingen snel kunnen veranderen’’, zegt Strootman nu.



,,Er is niets voorbij gekomen dat voor de club en voor mij goed genoeg was. Daarnaast zei de nieuwe trainer in een gesprek dat hij graag zag dat ik bleef. Na de voorbereiding heb ik nu in vier competitieduels drie keer 90 minuten gespeeld. De transfermarkt is dicht en ik zit weer goed op mijn plek in Marseille.’’



Die nieuwe coach is André Villas-Boas. De Portugees is de opvolger van Rudi Garcia, die ook wel gecharmeerd was van de Nederlander, maar die het einde van vorig seizoen niet haalde na een mislukt seizoen.