Stroperig Barcelona en Frenkie de Jong lijden pijnlijke nederlaag bij Rayo Vallecano

Oppermach­tig Manchester City deelt Arsenal snoeiharde tik uit in Engelse titel­strijd

Een ontketend Manchester City heeft Arsenal een keiharde tik in de strijd om de Premier League-titel uitgedeeld. De Gunners werden in Manchester zoekgespeeld en mochten met een 4-1 nederlaag niet klagen. Dankzij de zege ligt de ploeg van Pep Guardiola op koers om voor de vijfde keer in zes seizoenen kampioen van Engeland te worden, al is Arsenal nog wel koploper.