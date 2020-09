Suárez kent droomdebuut bij Atlético: twee goals en een assist

Diego Costa, die in de spits begon, zette de thuisploeg na negen minuten op voorsprong. Saúl verzuimde zeven minuten later de score vanaf elf meter te verdubbelen, waardoor de tussenstand bij rust slechts 1-0 was. Twee minuten na de hervatting zette Ángel Correa toch de 2-0 op het scorebord. João Félix besliste in de 65ste minuut het duel, waarna Suárez en Llorente samen de score dus nog opvoerden naar 5-0. In de slotminuten zorgde Jorge Molina nog wel voor de eretreffer van Granada, maar het slotakkoord was diep in blessuretijd toch voor Suárez. Hij maakte ook nog zijn tweede goal en werd daarmee de eerste Atlético-debutant die twee goals op zijn naam mocht schrijven.



De 33-jarige aanvaller bewees daarmee direct van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg van coach Diego Simeone. Grote vraag is ook: hoe zullen ze in Barcelona naar de wedstrijd hebben gekeken?