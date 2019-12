Suárez noemt fabuleuze hakgoal zijn mooiste doelpunt ooit

,,De treffer was de mooiste van mijn carrière”, zegt de 32-jarige Suárez tegen Barça TV. ,,Ik wist dat de hoek ronduit moeilijk was. Een hakje was mijn laatste redmiddel. Ik moest de bal de lucht in krijgen, om de keeper minder kans te geven. Gelukkig lukte het en ging hij er schitterend in.”



Zijn 139ste goal voor FC Barcelona tegen Mallorca betekende ook een fraai statistiekje voor Suárez, die nu tegen alle 28 clubs in La Liga waartegen hij speelde heeft gescoord. In totaal heeft hij 139 competitietreffers voor Barcelona op zijn naam staan.