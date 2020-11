Suárez test positief op corona en lijkt weerzien met Barça te missen

Luis Suárez moet de wedstrijd tegen zijn oude werkgever FC Barcelona hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De Uruguayaanse bond heeft via Twitter bevestigd dat de spits van Atlético Madrid is besmet met het coronavirus, waardoor hij het WK-kwalificatieduel met Brazilië mist.

Suárez zal hopen dat een hertest het tegendeel bewijst, anders staat hij de komende tijd langs de kant. Dat zou slecht nieuws betekenen voor zijn werkgever Atlético Madrid, waar hij in zijn eerste weken een belangrijke rol vertolkt. In zes duels in de Spaanse competitie was hij vijfmaal trefzeker en bereidde hij één treffer voor. Daardoor bezetten de Madrilenen de derde plaats op de ranglijst.

Ook voor Suárez kon zijn positieve test niet op een slechter moment komen. Komende zaterdag wacht het pikante weerzien met zijn oude club FC Barcelona, waar de 33-jarige aanvaller deze zomer werd weggestuurd. Suárez speelde zes seizoenen voor Barça, waarin hij 195 keer trefzeker was. Daar had Ronald Koeman als nieuwe coach geen boodschap aan. De Nederlandse oefenmeester renoveerde zijn selectie en zette onder meer Suárez in de verkoop.

Ook zijn landgenoot Rodrigo Muñoz kreeg slecht nieuws te horen en wordt direct in quarantaine geplaatst. In gesprek met Marca liet Suárez vandaag weten nog altijd te balen van zijn abrupte vertrek. ,,Ik was verdrietig en gekwetst door de manier waarop ik wegging. Ik moest accepteren dat ze me niet nodig hadden.’’ De ex-spits van FC Groningen en Ajax werd in Camp Nou viermaal landskampioen en won de Champions League in 2015.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Luis Suárez. © AFP