Sublieme Salah helpt Liverpool met vier treffers aan zege

Salah zorgde voor rust voor de eerste twee treffers, waardoor Liverpool met een 2-0 voorsprong ging rusten. Vooral de eerste treffer was genieten, nadat hij scoorde na een geniale kapbeweging.



Nadat Roberto Firmino vier minuten na de hervatting het duel in het slot gooide, tekende Salah een klein kwartier voor tijd voor zijn derde doelpunt. Even later voegde hij daar ook zijn vierde treffer aan toe.



Salah heeft al 28 competitietreffers achter zijn naam staan en ook al zes duels op rij in de Premier League gescoord. Liverpool klom door de zege naar de derde plaats van de ranglijst, met een voorsprong van twee punten op Tottenham Hotspur. De nieuwe nummer vier van de ranglijst heeft nog wel een duel te goed.



Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hadden een basisplaats bij Liverpool. Daryl Janmaat viel in de slotfase in voor Watford.