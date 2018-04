Subtopper Real Betis moeizaam langs Malaga

Fotoreeks Zegetocht in open bus door Barcelona

21:27 FC Barcelona veroverde vorige week (5-0 zege op Sevilla) voor de vierde keer op rij de Copa del Rey en werd gisteravond (2-4 winst bij Deportivo de La Coruña) voor de zevende keer in tien jaar tijd en voor de 25ste keer in de clubhistorie kampioen van Spanje. De spelers vierden het veroveren van de Spaanse dubbel vanavond met een tocht in een open bus door het centrum van Barcelona. Er waren tienduizenden mensen op de been. Bekijk hieronder beelden van de zegetocht.