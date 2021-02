Succescoach Bayern onthult: ‘Ik ben geïnspireerd door Nederlandse trainers’

,,In het begin van mijn carrière heb ik vooral het Nederlandse voetbal gevolgd en bewonderd. Ik werd geïnspireerd door vele Nederlandse oefenmeesters en in het bijzonder door Foppe de Haan”, aldus de Duitser over de voormalig trainer van SC Heerenveen en Jong Oranje (waarmee hij in 2006 en 2007 Europees Kampioen werd).



Naast De Haan noemt Flick in gesprek met het Franse medium nog twee Nederlanders: ,,Ook Louis van Gaal (oud-trainer van Bayern) en natuurlijk Johan Cruijff waren inspiraties voor mij.”