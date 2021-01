Summerville maakt eerste goals voor beloftenteam Leeds United

Summerville scoorde twee keer in de eerste helft tegen Barnsley (0-3 bij rust) in de Premier League 2, de Engelse beloftencompetitie die in twee competities is opgedeeld. De eerste scoorde hij van dichtbij, bij de tweede goal speelde hij de keeper van Barnsley fraai uit na een mooie aanval. Summerville speelde nog niet veel in zijn eerste halfjaar bij Leeds United. Hij deed eerder alleen nog mee tegen Middlesbrough (1-0 winst, hele wedstrijd) en Newcastle United (4-3 nederlaag, 32 minuten speeltijd). In de EFL Trophy, tegen Barrow en Blackpool, deed hij ook twee keer een hele wedstrijd mee met het beloftenteam.