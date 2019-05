Sunderland-keeper Ruiter kijkt uit naar finale op Wembley: ‘Onze fans verdienen promotie’

Ruiter geniet in Engeland van de intensiteit op de trainingen en in de wedstrijden, maar ook van de beleving van de supporters. ,,Op Boxing Day zaten er 46.000 mensen in ons stadion. Komende zondag zullen er ook weer zo’n 45.000 supporters afreizen naar Wembley,” vertelt Ruiter. ,,Promotie zou het verhaal natuurlijk wel compleet maken. Het drama van de degradatie in het eerste seizoen en in het tweede seizoen de promotie op Wembley. Het is nu aan ons om de laatste stap te zetten. Het was best een domper dat we niet rechtstreeks promoveerden, maar nu moet het maar via de play-offs. We schakelden afgelopen week in de halve finale Portsmouth uit. Eind maart verloren we in de finale van de EFL Trophy nog van Portsmouth. Ook toen zaten er 85.000 fans op Wembley, dat verwacht ik zondag ook minimaal,” zegt Ruiter.